Одесса и область пережили "шахедную" атаку: бушевали пожары, поврежден радиорынок
Российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате попаданий бушевали пожары в областном центре и есть разрушения.
Источник: ГСЧС и власти Одессы в Telegram
Дословно служба: "В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали. Наибольшие разрушения понесла территория радиорынка – огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии".
Детали: В Одесском районе поврежден частный дом. Его хозяин сам потушил пожар, который вспыхнул во дворе.
Обошлось без пострадавших.
Дополнено: Позже власти Одессы сообщили, что в результате попаданий горел радиорынок в городе. Огонь повредил 50 торговых павильонов, 8 из них уничтожены полностью.
"В Одесской области повреждены 2 сооружения, 2 склада и частный дом. Также в результате атаки повреждения получили 6 легковых автомобилей", – говорится в сообщении.
Предыстория:
- В ночь на 4 августа на фоне угрозы вражеских ударных дронов в Одессе раздались взрывы.