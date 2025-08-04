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Одесса и область пережили "шахедную" атаку: бушевали пожары, поврежден радиорынок

Ирина БалачукПонедельник, 4 августа 2025, 08:12
Одесса и область пережили шахедную атаку: бушевали пожары, поврежден радиорынок
Фото ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, в результате попаданий бушевали пожары в областном центре и есть разрушения.

Источник: ГСЧС и власти Одессы в Telegram

Дословно служба: "В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали. Наибольшие разрушения понесла территория радиорынка – огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии".

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ФОТО ГСЧС

Детали: В Одесском районе поврежден частный дом. Его хозяин сам потушил пожар, который вспыхнул во дворе.

 
ФОТО ГСЧС

Обошлось без пострадавших.

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Дополнено: Позже власти Одессы сообщили, что в результате попаданий горел радиорынок в городе. Огонь повредил 50 торговых павильонов, 8 из них уничтожены полностью.

"В Одесской области повреждены 2 сооружения, 2 склада и частный дом. Также в результате атаки повреждения получили 6 легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Предыстория: 

Одессабеспилотникипожар
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