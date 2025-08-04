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На фронте более 180 столкновений с врагом, из них 49 на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцПонедельник, 4 августа 2025, 08:30
На фронте более 180 столкновений с врагом, из них 49 на Покровском направлении – Генштаб
Иллюстрация: Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны зафиксировали 183 боестолкновения с врагом. Горячее всего – на Покровском направлении, где украинские военные отбили 49 атак армии РФ.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 19 атак россиян. Противник нанес 12 авиационных ударов, всего сбросил 26 управляемых авиационных бомб и совершил 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Часового Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб
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