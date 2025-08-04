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В США утвердили экс-главу корпорации сетей фастфуда послом в ЕС

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 4 августа 2025, 09:25
В США утвердили экс-главу корпорации сетей фастфуда послом в ЕС
фото: Young America's Foundation

Сенат США в выходные поддержал кандидатуру экс-руководителя корпорации сетей фастфуда Эндрю Паздера на пост посла США в Евросоюзе.

Источник: The Hill, "Европейская правда"

Детали: Голосование в Сенате состоялось 2 августа. Кандидатуру Паздера в качестве посла в ЕС поддержали 53 голосами против 44, в том числе при поддержке нескольких демократов.

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Президент США Дональд Трамп номинировал Паздера на должность в январе. Тогда он похвалил его работу как руководителя сетей фастфуда Carl's Jr и Hardee's и выразил мнение, что Паздер будет "прекрасно работать" в роли посла.

Во время первого срока Трампа Паздер был номинирован на министра по вопросам труда, но тогда многие республиканцы выступили против его назначения и он снял свою кандидатуру.

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СШАЕС
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