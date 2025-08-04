Трамп снова заявил, что ядерные субмарины США уже находятся в регионе возле РФ – как и анонсировал
Понедельник, 4 августа 2025, 09:39
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские атомные подводные лодки размещены вблизи российских границ – как и анонсировал ранее в ответ на риторику заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Детали: В воскресенье во время общения со СМИ Трамп на вопрос о развертывании американских субмарин у территории РФ сказал, что они "уже в регионе".
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"Я уже делал заявление, и ответ – они находятся в регионе, там, где должны быть", – сказал президент США без дальнейших уточнений.
Напомним:
- 1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.
- После этого в субботу он сказал, что подводные лодки уже находятся ближе к России.
- Также президент США сообщил, что его спецпосланник Стив Виткофф отправится в РФ на этой неделе – 6 или 7 августа.