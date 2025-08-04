Трамп снова заявил, что ядерные субмарины США уже находятся в регионе возле РФ – как и анонсировал

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские атомные подводные лодки размещены вблизи российских границ – как и анонсировал ранее в ответ на риторику заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: В воскресенье во время общения со СМИ Трамп на вопрос о развертывании американских субмарин у территории РФ сказал, что они "уже в регионе".

Реклама:

"Я уже делал заявление, и ответ – они находятся в регионе, там, где должны быть", – сказал президент США без дальнейших уточнений.

Напомним: