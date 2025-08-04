Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство Литвы слагает полномочия после отставки премьера

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 4 августа 2025, 11:16
Правительство Литвы слагает полномочия после отставки премьера
Иллюстративное фото: Getty Images

После того как премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об отставке на фоне серии скандалов, вся правительственная команда также решила сложить полномочия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Утром в понедельник, 4 августа, литовское правительство соберется на заседание для принятия постановления об отставке.

Реклама:

Это будет последнее заседание правительства под председательством Палуцкаса.

После этого действующий премьер-министр подаст президенту Гитанасу Науседе прошение об отставке. После подписания им соответствующего указа весь состав правительства будет отправлен в отставку.

Затем президент сможет назначить одного из министров исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.

РЕКЛАМА:

После того как президиум правящей Социал-демократической партии определится с кандидатурой нового премьер-министра, ему предстоит обсудить ее с Науседой.

После этого президент, выбрав кандидата, представит его Сейму, который должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра не позднее, чем через неделю после его представления.

Напомним:

  • 31 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Палуцкас объявил о своей отставке.
  • Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи. На основании этого Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.
  • На фоне этих скандалов в Литве падал рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству. А Науседа дал Палуцкасу две недели для объяснения обвинений.

Подробнее читайте в статье: Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.

Литва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство сформировало комиссию и начало процесс отбора нового главы таможни
Трамп снова заявил, что ядерные субмарины США уже находятся в регионе возле РФ – как и анонсировал
После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который "не хочет соглашения"
фотоВ Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе
В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие
Все новости...
Литва
В Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Литва вызвала белорусского дипломата из-за нарушения границы дроном
В Литве нашли беспилотник, залетевший из Беларуси
Последние новости
12:51
Почему мы болеем летом? Врачи назвали причины сезонных вспышек вирусов
12:26
Зеленский ввел санкции против 15 российских музейщиков
12:23
Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога
12:18
Во вторник в Украине будет солнечно, а в среду прогнозируют дожди
12:13
Правительство сформировало комиссию и начало процесс отбора нового главы таможни
12:12
обновлено В Украине звучала третья за утро тревога из-за МиГа: в небе были "скоростные цели"
11:58
В Киеве заказали реконструкцию архивов за 150 миллионов по завышенным ценам
11:57
Враг заявил о захвате пункта пропуска на границе с Харьковской областью. В ГВА говорят – штурм отбит
11:47
В Польше фермера оштрафовали за вонь из свинарника: за него вступился министр
11:40
ПВО обезвредила 161 российский дрон, есть одно попадание и падение обломков
Все новости...
Реклама:
Реклама: