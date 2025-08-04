Правительство Литвы слагает полномочия после отставки премьера

После того как премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил об отставке на фоне серии скандалов, вся правительственная команда также решила сложить полномочия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Утром в понедельник, 4 августа, литовское правительство соберется на заседание для принятия постановления об отставке.

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Это будет последнее заседание правительства под председательством Палуцкаса.

После этого действующий премьер-министр подаст президенту Гитанасу Науседе прошение об отставке. После подписания им соответствующего указа весь состав правительства будет отправлен в отставку.

Затем президент сможет назначить одного из министров исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового правительства.

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После того как президиум правящей Социал-демократической партии определится с кандидатурой нового премьер-министра, ему предстоит обсудить ее с Науседой.

После этого президент, выбрав кандидата, представит его Сейму, который должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра не позднее, чем через неделю после его представления.

Напомним:

31 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Палуцкас объявил о своей отставке.

Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи. На основании этого Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

На фоне этих скандалов в Литве падал рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству. А Науседа дал Палуцкасу две недели для объяснения обвинений.

Подробнее читайте в статье: Отставка под давлением коррупции: что меняет для Украины смена премьера Литвы.