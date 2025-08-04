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ПВО обезвредила 161 российский дрон, есть одно попадание и падение обломков

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 августа 2025, 11:40
ПВО обезвредила 161 российский дрон, есть одно попадание и падение обломков
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 4 августа Россия атаковала Украину 162 ударными беспилотниками типа Shahed, дронами-имитаторами различных типов и аэробаллистической ракетой "Кинжал", противовоздушная оборона обезвредила 161 воздушную цель противника.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 19.30 3 августа противник атаковал с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма.

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Утром враг также применил аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал".

Указано, что по предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 1 беспилотника, а также падение обломков на 9 локациях в Одесской и Киевской областях.

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Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
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