В Украине звучала третья за утро тревога из-за МиГа: в небе были "скоростные цели"
Понедельник, 4 августа 2025, 12:12
В 11:45 власти в третий раз за утро объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". В небе фиксировали "скоростные цели".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: Через несколько минут Воздушные силы сообщили о "скоростных целях" на Киев, в направлении Житомирской области, в Сумской области и в направлении Хмельницкой области.
Когда звучит воздушная тревога, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 12:12 тревоги начали отменять. Воздушные силы объявили об отбое угрозы через МиГ-31К.
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Предыстория:
- Около 9 утра 4 августа Россия атаковала Украину ракетами "Кинжал".
- В 10 утра прозвучала вторая тревога из-за МиГ-31К.