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В Украине звучала третья за утро тревога из-за МиГа: в небе были "скоростные цели"

Ирина БалачукПонедельник, 4 августа 2025, 12:12
В Украине звучала третья за утро тревога из-за МиГа: в небе были скоростные цели
Скриншот с map.ukrainealarm.com

В 11:45 власти в третий раз за утро объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". В небе фиксировали "скоростные цели".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Через несколько минут Воздушные силы сообщили о "скоростных целях" на Киев, в направлении Житомирской области, в Сумской области и в направлении Хмельницкой области.

Когда звучит воздушная тревога, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 12:12 тревоги начали отменять. Воздушные силы объявили об отбое угрозы через МиГ-31К.

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Предыстория:

воздушная тревога
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