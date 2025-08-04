Враг заявил о захвате пункта пропуска на границе с Харьковской областью. В ГВА говорят – штурм отбит

Ресурсы российской пропаганды заявили, что войска РФ захватили контрольно-пропускной пункт "Гоптовка" в Харьковской области, местные власти же сообщили, что вражеский штурм отбит.

Источник: начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram

Прямая речь: "Уважаемые граждане! Сегодня утром российская пропаганда начала распространять фейки о том, что армия оккупантов якобы захватила КПП "Гоптовка".

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Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно осуществили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других бежали обратно в Россию".

Детали: Начальник ГВА заверил, что КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины и поблагодарил бойцов 58-й бригады.