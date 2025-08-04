Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во вторник в Украине будет солнечно, а в среду прогнозируют дожди

Ирина БалачукПонедельник, 4 августа 2025, 12:18
Во вторник в Украине будет солнечно, а в среду прогнозируют дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

5 августа в Украине ожидается солнечная погода, без осадков, 6 августа местами пройдут дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 5 августа без осадков, в южной части ночью 18-23°, днем 30-34°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Реклама:

В столице 5 августа без осадков, ночью 17-19°, днем 26-28°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

6 августа в западных, Винницкой, днем и в большинстве северных и центральных областей прогнозируют кратковременные дожди с грозами. На юге страны ночью 18-23°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 20-25°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в среду ночью без осадков, 15-17°, днем дождь, 23-25°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

РЕКЛАМА:

В четверг ночью в северных и центральных, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков; температура ночью 11-16°, днем 22-27°, на юге и юго-востоке страны ночью 16-21°, днем 28-33°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В столице 7 августа ночью местами кратковременный небольшой дождь, 13-15°, днем без осадков, 22-24°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СБУ: Дроны спецслужбы поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки в Крыму
Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога
Правительство сформировало комиссию и начало процесс отбора нового главы таможни
Трамп снова заявил, что ядерные субмарины США уже находятся в регионе возле РФ – как и анонсировал
После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который "не хочет соглашения"
фотоВ Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
Все новости...
погода
В понедельник Украину прогреет до 34°, на востоке и западе – дожди
Мы делаем 140 прогнозов ежедневно. Как работают военные синоптики и как погода влияет на фронт
На выходных в Украине будет теплая погода, местами дожди
Последние новости
14:04
АРМА продает полторы тысячи тонн метанола
13:40
В Новой Зеландии женщина перевозила ребенка в чемодане в багажном отсеке автобуса
13:31
СБУ: Дроны спецслужбы поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки в Крыму
13:27
Пекин ограничивает критические ресурсы для оборонных компаний США и ЕС
13:26
Келлога ждут в Украине в конце недели – источники УП
13:12
До 6 августа поступающие получат рекомендации на зачисление в вузы: что делать дальше
13:10
Песков утверждает, что в РФ "аккуратно" относятся к заявлениям о ядерном оружии, а у Медведева – свое мнение
12:57
Активизация "Матрешки": в Молдове предупредили, что РФ попытается повлиять на избирателей по всей Европе
12:55
Почему мы болеем летом? Врачи назвали причины сезонных вспышек вирусов
12:54
Украинцы все чаще покупают товары брендов, принадлежащих супермаркетам
Все новости...
Реклама:
Реклама: