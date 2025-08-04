Во вторник в Украине будет солнечно, а в среду прогнозируют дожди

5 августа в Украине ожидается солнечная погода, без осадков, 6 августа местами пройдут дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 5 августа без осадков, в южной части ночью 18-23°, днем 30-34°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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В столице 5 августа без осадков, ночью 17-19°, днем 26-28°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

6 августа в западных, Винницкой, днем и в большинстве северных и центральных областей прогнозируют кратковременные дожди с грозами. На юге страны ночью 18-23°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 20-25°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в среду ночью без осадков, 15-17°, днем дождь, 23-25°, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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В четверг ночью в северных и центральных, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков; температура ночью 11-16°, днем 22-27°, на юге и юго-востоке страны ночью 16-21°, днем 28-33°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В столице 7 августа ночью местами кратковременный небольшой дождь, 13-15°, днем без осадков, 22-24°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.