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Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 августа 2025, 12:23
Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога
нардеп Алексей Кузнецов. фото из Facebook

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ, для действующего нардепа просят меру пресечения – арест с залогом в 30 миллионов.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно САП: "По согласованию генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.

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Также в суд направлены ходатайства об избрании мер пресечения другим фигурантам дела".

Детали: Как сообщала УП, среди лиц, которых НАБУ и САП уличили в масштабной коррупции, есть нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, глава Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай и начальник Рубежанской ГВА Луганской области Андрей Юрченко.

Подозрения объявлены:

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  • бывшему главе Луганской областной государственной администрации (Гайдай) – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • народному депутату Украины (Кузнецов) – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • начальнику городской военной администрации (Юрченко) – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • командиру воинской части Национальной гвардии Украины – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины;
  • фактическому бенефициарному владельцу предприятия – производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;
  • директору предприятия – производителя БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Бенефициару и директору предприятия – производителя БПЛА также дополнительно инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали им бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

По данным следствия, в 2024–2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Среди установленных эпизодов – закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта в качестве неправомерной выгоды. По аналогичной схеме состоялась закупка FPV-дронов на почти 10 млн грн. Предприятие поставило продукцию по завышенной примерно на 80 тыс. долл. США стоимости, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

Справка: Нардеп Кузнецов был среди тех, кто 22 июля голосовал за скандальный законопроект №12414 с поправками, которые фактически подчиняли независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору.

Что предшествовало: 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования.

НАБУАнтикоррупционная прокуратуракоррупция
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