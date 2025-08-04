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Активизация "Матрешки": в Молдове предупредили, что РФ попытается повлиять на избирателей по всей Европе

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПонедельник, 4 августа 2025, 12:57
Активизация Матрешки: в Молдове предупредили, что РФ попытается повлиять на избирателей по всей Европе
иллюстрация Getty Images

Советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру предупреждает, что Россия в своих попытках вмешаться в парламентские выборы в стране активизирует усилия по влиянию на молдовских избирателей, проживающих по всей Европе.

Источник: Секриеру в интервью Politico, цитирует "Европейская правда"

Детали: По его словам, молдовские чиновники заметили резкий рост дезинформации, направленной на почти четверть миллиона избирателей, проживающих в диаспоре.

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"Россия и ее прокси сейчас активно сосредотачивают свои усилия на молдовской диаспоре", – заявил Секриеру.

В частности, он указал на возобновление активности сети "Матрешка", поддерживаемой Кремлем. Тактика заключается в создании фейковых СМИ и использовании их для распространения ложных сообщений.

"Кампания нацелена на снижение активности избирателей из диаспоры – побуждая их остаться дома – и на манипулирование теми, кто все же придет на выборы, с целью подтолкнуть их к поддержке фальшивой проевропейской силы", – отметил Секриеру.

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Он добавил, что создаются фейковые репортажи, призванные подорвать доверие к демократическим институтам Молдовы и посеять раздор среди молдовских общин за рубежом.

Советник президента предполагает, что во время голосования 28 сентября могут произойти нарушения, подобные тем, которые наблюдались во время предыдущих выборов.

"Например, фейковые сообщения о заминировании избирательных участков в европейских городах или инсценированные протесты за рубежом с целью создания впечатления недовольства", – заявил Секриеру, добавив, что другие страны должны усилить мониторинг и реагировать на любые попытки повлиять на голосование до, во время и после выборов.

Предыстория:

Читайте больше о том, как проевропейская власть Молдовы планирует сохранить власть.

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