Генштаб: Дроны СБС "зажгли" в аэропорту российского Сочи

В ночь на 3 августа Силы обороны Украины нанесли успешный удар по базе горюче-смазочных материалов в аэропорту "Сочи" в Краснодарском крае РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае. На территории объекта поднялся сильный пожар. Известно, что на аэродроме также размещалась армейская авиация российских захватчиков".

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Детали: В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины.

Что предшествовало: Российские паблики СМИ и местные власти сообщили, что в российском городе Сочи в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

В пабликах сообщили, что атака беспилотников началась после двух часов ночи по местному времени, в Сочи прогремело более 20 взрывов.