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Польша может предоставить Украине кредит на 120 млн евро, чтобы закупить польское оружие

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 4 августа 2025, 14:20

Украина обсуждает с Польшей возможность предоставления кредита на 120 млн евро для того, чтобы покупать продукцию польского ОПК.

Источник: "Европейская правда", министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "Укринформу"

Детали: Сибига отметил, что на последней встрече с главой МИД Польши говорил об интересе Украины к ряду систем польского производства и возможность получения кредита на сумму 120 млн евро для таких закупок.

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В качестве примера оружия, которое уже хорошо показало себя на поле боя, он привел польские ПЗРК Piorun, а также САУ Krab.

"Это очевидно, что во время войны в воюющей стране оружия никогда не будет достаточно. Поэтому, конечно, мы будем говорить в том числе и о сопроизводстве как на территории Украины, так и на территории Польши. Это общий интерес, это взаимовыгодный интерес, и это вклад в наше общее будущее", – отметил министр иностранных дел Украины.

Также Киев поднимал вопрос о возможности получить от Польши дополнительные истребители советских моделей, однако, насколько известно, Варшава пока не готова к этому.

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Как сообщалось, Польша хочет совместно с Литвой развивать возможности ПЗРК Piorun.

ПольшаУкраинаПольшаоружие
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