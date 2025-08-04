Удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до шести

Количество погибших в результате российского удара по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля возросло до шести. Под завалами могут оставаться ещё четыре человека.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Тело еще одной жертвы недавнего удара по Краматорску спасатели достали из-под завалов многоэтажки.

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Таким образом, общее количество жертв сейчас составляет 6 погибших и 11 раненых".

Детали: По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

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