Удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до шести
Понедельник, 4 августа 2025, 14:30
Количество погибших в результате российского удара по пятиэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля возросло до шести. Под завалами могут оставаться ещё четыре человека.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "Тело еще одной жертвы недавнего удара по Краматорску спасатели достали из-под завалов многоэтажки.
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Таким образом, общее количество жертв сейчас составляет 6 погибших и 11 раненых".
Детали: По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.
Предыстория:
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- Днем 31 июля россияне нанесли прицельный удар по 5-этажному дому. Половина дома была разрушена до основания. Изначально сообщалось о 1 погибшем и 11 раненых.
- Впоследствии стало известно, что в результате удара повреждены не менее 30 домов и 13 автомобилей.
- По состоянию на 3 августа сообщалось, что в результате атаки погибли 5 человек, еще 13 человек получили ранения.