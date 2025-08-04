Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в производственном здании

Анастасия ПроцПонедельник, 4 августа 2025, 14:46
В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в производственном здании
ФОТО: ГСЧС

В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным спасателей, сейчас продолжается ликвидация пожара на общей площади 1000 квадратных метров.

Реклама:
 
ФОТО: ГСЧС

К тушению привлечено более 30 пожарных и 12 единиц техники.

 
ФОТО: ГСЧС

Напомним:

  • 3 августа трое человек, среди которых четырёхмесячный младенец, получили ранения в результате российских обстрелов Днепропетровской области.

Кривой РогпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр
Свириденко поручила проверить топ-таможенника после журналистского расследования
СБУ: Дроны спецслужбы поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки в Крыму
Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога
Правительство сформировало комиссию и начало процесс отбора нового главы таможни
Трамп снова заявил, что ядерные субмарины США уже находятся в регионе возле РФ – как и анонсировал
Все новости...
Кривой Рог
Российские дроны попали на Днепропетровщине: бушевали пожары, повреждены дома, школа
Пожары и перебои с электричеством: армия РФ атаковала Сумскую область и Кривой Рог
Россияне атаковали дронами Кривой Рог: пострадала женщина, вспыхнул пожар
Последние новости
16:19
Президент Чехии: Если цена выживания Украины - временная оккупация РФ, пусть так и будет
16:09
Кто имеет право на помощь водителя при посадке/высадке из общественного транспорта? Объяснение омбудсмена
15:53
Австралия установила 15-летний рекорд набора в армию благодаря рекламе в TikTok и онлайн-играх
15:53
Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр
15:52
В Николаеве подростки не смогли попасть в укрытие во время атаки РФ: полиция проводит проверку
15:44
Китай отказался прекратить импорт нефти из Ирана и России, несмотря на давление США
15:29
Ученые просят Верховный Суд согласовать правила рассмотрения жалоб на плагиат в диссертациях – обращение
15:08
Генштаб сообщил об уничтожении ЗРК С-300 на оккупированной территории Запорожской области
14:46
фотоВ Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в производственном здании
14:45
Свириденко поручила проверить топ-таможенника после журналистского расследования
Все новости...
Реклама:
Реклама: