В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в производственном здании

В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным спасателей, сейчас продолжается ликвидация пожара на общей площади 1000 квадратных метров.

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ФОТО: ГСЧС

К тушению привлечено более 30 пожарных и 12 единиц техники.

ФОТО: ГСЧС

Напомним: