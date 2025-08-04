В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в производственном здании
Понедельник, 4 августа 2025, 14:46
В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По данным спасателей, сейчас продолжается ликвидация пожара на общей площади 1000 квадратных метров.
Реклама:
К тушению привлечено более 30 пожарных и 12 единиц техники.
Напомним:
- 3 августа трое человек, среди которых четырёхмесячный младенец, получили ранения в результате российских обстрелов Днепропетровской области.