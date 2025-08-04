Генштаб сообщил об уничтожении ЗРК С-300 на оккупированной территории Запорожской области

Украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс С-300 на временно оккупированной территории Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По данным Генштаба, 2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на ВОТ Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск.

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Дословно: "Ликвидация этой цели существенно снижает огневые возможности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

Этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в обнаружении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях...

Украина продолжит борьбу до полного вывода российских оккупационных войск, восстановления территориальной целостности и установления справедливого и прочного мира".