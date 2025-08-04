В Николаеве подростки не смогли попасть в укрытие во время атаки РФ: полиция проводит проверку

В Николаеве полицейские начали расследование по факту закрытого убежища во время ракетной атаки в ночь со 2 на 3 августа.

Источник: полиция Николаевской области, Telegram-канал "Корабелов.инфо Николаев"

Детали: Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, в которой сообщалось, что в ночь со 2 на 3 августа, во время объявленной воздушной тревоги и ракетной атаки РФ, группа подростков не смогла попасть в укрытие в одном из жилых районов областного центра – двери убежища были закрыты.

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Вероятно, речь идет о посте в Telegram, в котором говорилось, что "дети во время тревоги пытались попасть в укрытие в доме культуры "ДК Металлургов", но там было закрыто".

"Никто их не впустил. И они стояли обнявшись во время взрыва. Просто ждали взрыв под открытым небом. Взрыв произошел в 300 м от них... и моя дочь в числе тех детей. Истерика у детей до сих пор. Детям от 14 до 17 лет", – говорилось в сообщении.

Правоохранители сообщают, что проверили информацию и что факт, изложенный в сообщении, подтвердился.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – оставление граждан в опасности во время воздушной тревоги.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Отмечается, что полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят необходимые следственные действия.

Дословно полиция: "Уважаемые граждане, в случае обнаружения закрытого укрытия, непригодных условий в защитном сооружении или если вам препятствуют попасть в него во время воздушной тревоги, немедленно сообщайте на спецлинию 102 или обращайтесь в ближайшее отделение полиции".