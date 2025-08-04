Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Чехии: Если цена выживания Украины — временная оккупация РФ, пусть так и будет

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 4 августа 2025, 16:19
Президент Чехии: Если цена выживания Украины — временная оккупация РФ, пусть так и будет
Петр Павел, фото: getty images

Президент Чехии Петр Павел в интервью BBC заявил, что временная российская оккупация части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Прямая речь: "Сейчас Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими".

Реклама:

Детали: По мнению Павла, было бы несправедливо со стороны Запада давить на Украину, чтобы она немедленно освободила все оккупированные территории. По его словам, Запад не хочет уничтожения украинской нации.

Президент Чехии считает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, но, по его словам, войну нельзя выиграть на поле боя. Он считает, что более мощным инструментом для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, является экономическое давление со стороны Европы и США.

"В интересах обеих сторон Атлантики оказывать гораздо большее экономическое давление на Россию. Это давление очень эффективно с точки зрения силы убеждения. Я считаю, что, учитывая нынешнее состояние российской экономики, (россияне) не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается", – сказал Павел.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • В начале июля Павел заявлял, что не согласен с утверждением, что Россия сейчас "побеждает в войне" против Украины.
  • Он также указал, что и Россия, и Украина имеют свои проблемы и ограничения, из-за которых не могут достичь преимущества в войне.

Чехияроссийско-украинская войнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр
Свириденко поручила проверить топ-таможенника после журналистского расследования
СБУ: Дроны спецслужбы поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки в Крыму
Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога
Правительство сформировало комиссию и начало процесс отбора нового главы таможни
Трамп снова заявил, что ядерные субмарины США уже находятся в регионе возле РФ – как и анонсировал
Все новости...
Чехия
Более половины чехов поддерживают прием беженцев из Украины
В Чехии собрали 60 млн крон на 6 гаубиц для Украины, передачу планируют в ближайшие месяцы
Президент Чехии подписал закон о криминализации коммунистической пропаганды
Последние новости
16:29
Британская компания объявила открыла крупнейшее месторождения нефти и газа за 25 лет
16:19
Президент Чехии: Если цена выживания Украины - временная оккупация РФ, пусть так и будет
16:09
Кто имеет право на помощь водителя при посадке/высадке из общественного транспорта? Объяснение омбудсмена
15:53
Австралия установила 15-летний рекорд набора в армию благодаря рекламе в TikTok и онлайн-играх
15:53
Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр
15:52
В Николаеве подростки не смогли попасть в укрытие во время атаки РФ: полиция проводит проверку
15:44
Китай отказался прекратить импорт нефти из Ирана и России, несмотря на давление США
15:29
Ученые просят Верховный Суд согласовать правила рассмотрения жалоб на плагиат в диссертациях – обращение
15:08
Генштаб сообщил об уничтожении ЗРК С-300 на оккупированной территории Запорожской области
14:46
фотоВ Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в производственном здании
Все новости...
Реклама:
Реклама: