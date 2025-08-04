Посол резко ответил премьеру Баварии, который призвал отменить соцвыплаты беженцам из Украины

Украинский посол в Германии Алексей Макеев в ответ на призывы премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера отменить социальные выплаты "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld – деньги для граждан) для украинских беженцев, заявил, что их "трудно понять".

Источник: Макеев в эфире радио Deutschlandfunk, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Макеева, "проблема с денежной помощью заключается не в украинцах", и призвал не делать их "козлами отпущения".

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Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

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Что предшествовало: Перед эти немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.