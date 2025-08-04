Посол резко ответил премьеру Баварии, который призвал отменить соцвыплаты беженцам из Украины
Украинский посол в Германии Алексей Макеев в ответ на призывы премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера отменить социальные выплаты "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld – деньги для граждан) для украинских беженцев, заявил, что их "трудно понять".
Источник: Макеев в эфире радио Deutschlandfunk, передает "Европейская правда"
Детали: По словам Макеева, "проблема с денежной помощью заключается не в украинцах", и призвал не делать их "козлами отпущения".
Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.
Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.
Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.
Что предшествовало: Перед эти немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.