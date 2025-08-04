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ЕС на полгода приостанавливает контртарифы, которые готовил на случай торговой войны с США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 4 августа 2025, 18:42
ЕС на полгода приостанавливает контртарифы, которые готовил на случай торговой войны с США
фото - getty images

Европейский Союз решил на полгода отложить контрмеры, которые намеревался ввести против товаров из США с 7 августа, если бы не удалось договориться о более выгодных условиях торговли.

Источник: об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Олоф Хилл, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press

Детали: По словам Гилла, ЕС продолжает работать с США над окончательной формулировкой совместной декларации по двусторонней торговле и тарифам.

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"Учитывая эти цели, Комиссия примет необходимые меры для приостановки на шесть месяцев контрмер ЕС против США, которые должны были вступить в силу 7 августа", – добавил он.

Гилл уточнил, что соответствующее решение Еврокомиссии по контртарифам ожидается уже во вторник.

Как известно, ЕС подготовил ответ на потенциальные тарифы США, который предусматривает меры на сумму 93 млрд евро против американского импорта. Меры должны были вводиться постепенно, начиная с 7 августа.

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Но в конце июля Евросоюз и США заключили политическое соглашение, которое предусматривает закрепление тарифов на европейский импорт в Штаты на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

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СШАЕСтарифы
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