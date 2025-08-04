Конфликт с ТЦК в Виннице: задержанных мужчин отправили под домашний арест на 60 суток
Винницкий городской суд 4 августа избрал меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста пятерым задержанным, которых подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.
Источник: "Суспільне" из зала суда
Детали: Задержанных обвиняют в двух эпизодах по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 15 и ст. 341 — а это "завершение покушения на захват здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти, и незаконное пользование им, а также препятствование нормальной работе расположенного в нем учреждения", сказал прокурор Олег Кравчук.
Всем задержанным избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации на 60 суток.
По словам судьи, все подозреваемые имеют право подать апелляцию.
Предыстория:
- Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания. Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента.