Конфликт с ТЦК в Виннице: задержанных мужчин отправили под домашний арест на 60 суток

Винницкий городской суд 4 августа избрал меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста пятерым задержанным, которых подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Задержанных обвиняют в двух эпизодах по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 15 и ст. 341 — а это "завершение покушения на захват здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти, и незаконное пользование им, а также препятствование нормальной работе расположенного в нем учреждения", сказал прокурор Олег Кравчук.

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Всем задержанным избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту регистрации на 60 суток.

По словам судьи, все подозреваемые имеют право подать апелляцию.

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