Россия объявила, что больше не будет соблюдать "самоограничения" на развертывание наземных ракет

В РФ заявляют, что отказались от "самоограничений" по развертыванию ракет средней и малой дальности, которые были провозглашены после краха соответствующего ракетного договора с США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ

Детали: Российский МИД заявил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) добровольно пошло на "односторонние самоограничения" на размещение таких ракет наземного базирования.

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"Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности", – жалуется Москва, перечисляя несколько примеров "нарушений".

В связи с этим внешнеполитическое ведомство России "констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочено заявить, что Российская Федерация больше не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями".

США и Россия вышли из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) времен "Холодной войны" в августе 2019 года – после того, как каждый обвинил друг друга в нарушении соглашения.

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Подробности читайте в архивной статье "Европа в эпоху гонки вооружений".