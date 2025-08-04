Россия объявила, что больше не будет соблюдать "самоограничения" на развертывание наземных ракет
В РФ заявляют, что отказались от "самоограничений" по развертыванию ракет средней и малой дальности, которые были провозглашены после краха соответствующего ракетного договора с США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ
Детали: Российский МИД заявил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) добровольно пошло на "односторонние самоограничения" на размещение таких ракет наземного базирования.
"Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности", – жалуется Москва, перечисляя несколько примеров "нарушений".
В связи с этим внешнеполитическое ведомство России "констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочено заявить, что Российская Федерация больше не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями".
США и Россия вышли из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) времен "Холодной войны" в августе 2019 года – после того, как каждый обвинил друг друга в нарушении соглашения.
Подробности читайте в архивной статье "Европа в эпоху гонки вооружений".