Военная поддержка Украины: Шмыгаль объявил о запуске нового механизма от США и НАТО

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм оказания Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов партнеров.

Источник: Шмыгаль в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

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При этом страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий "через добровольные взносы".

Он добавил, что НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через Центр помощи для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже в ближайшее время. В ближайшее время ожидаются также новые важные объявления", – анонсировал министр.

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