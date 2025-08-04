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Военная поддержка Украины: Шмыгаль объявил о запуске нового механизма от США и НАТО

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 4 августа 2025, 21:15
Военная поддержка Украины: Шмыгаль объявил о запуске нового механизма от США и НАТО
Денис Шмыгаль, фото: facebook

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм оказания Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов партнеров.

Источник: Шмыгаль в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

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При этом страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий "через добровольные взносы".

Он добавил, что НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через Центр помощи для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже в ближайшее время. В ближайшее время ожидаются также новые важные объявления", – анонсировал министр.

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Предыстория:

  • О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.
  • Перед этим сообщалось, что в Конгрессе подали на рассмотрение законопроект PEACE Act, который предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США, куда союзники по НАТО смогут вносить средства для пополнения военного оборудования, переданного Украине.

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