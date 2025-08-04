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Избиратели Трампа назвали РФ угрозой и поддерживают санкции против нее – опрос

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 4 августа 2025, 21:49
Избиратели Трампа назвали РФ угрозой и поддерживают санкции против нее – опрос
Дональд Трамп с избирателями, фото: Getty Images

По данным опроса, большинство избирателей президента США Дональда Трампа согласны с необходимостью жесткого курса против России из-за ее нежелания вести серьезные переговоры о мире в Украине.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова со ссылкой на опрос социологической компании TargetPoint по заказу внепартийной консервативной организации The Vandenberg Coalition, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Маркаровой, опрос показывает, что избиратели Трампа "в целом поддерживают доктрину президента "мир благодаря силе", считают, что сильная Америка – это безопасная Америка, и хотят, чтобы Россия и другие противники США заплатили за свою агрессию".

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Среди прочего, 87% опрошенных сторонников президента США назвали Россию угрозой американской безопасности, а 74% согласились, что существует по крайней мере определенная вероятность того, что Россия вторгнется в другие страны.

"Кроме того, 88% респондентов по крайней мере "умеренно обеспокоены" сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, причем 65% выразили, что они очень обеспокоены или чрезвычайно обеспокоены", – отметила посол.

Также 57% респондентов возлагают на Владимира Путина вину за отсутствие мирного прогресса в Украине, а 76% – поддерживают введение санкций на экспорт российской нефти.

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