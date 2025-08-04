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В Харьковской области РФ нанесла удар по дому: погиб мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 августа 2025, 21:59
В Харьковской области РФ нанесла удар по дому: погиб мужчина
Фото - Харьковская областная прокуратура

Утром 4 августа российская армия нанесла удар по селу Лосовка Чугуевского района Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, утром 4 августа в результате вражеского удара по селу Лосовка Чугуевского района загорелся жилой дом. После ликвидации пожара и разбора завалов обнаружено тело 47-летнего погибшего мужчины".

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фото - Харьковская областная прокуратура

Детали: Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины – военные преступления, повлекшие гибель людей.

Что предшествовало:

В понедельник днем на Харьковщине FPV-дрон российских захватчиков попал в мопед, на котором передвигались мужчина и женщина, от полученных ранений они погибли.

Харьковская областьобстрелроссийско-украинская война
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