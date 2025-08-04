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С начала суток на фронте произошло 144 боевых столкновения – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 августа 2025, 22:34
С начала суток на фронте произошло 144 боевых столкновения – Генштаб
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 4 августа на фронте произошло 144 боевых столкновения, из них 33 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 87 управляемых авиационных бомб.

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Кроме этого, привлекли 1 575 дронов-камикадзе и осуществили 4 020 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 14 штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголовки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

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На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загризово и Лозовая.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов: Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, а также в сторону Дроновки, Григоровки и Серебрянки.

Четыре штурмовые действия войск противника отразили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки и Выемки.

Одну вражескую атаку отразили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне четыре раза шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов: Полтавка, Новоекономичное, Червоный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Угол.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов: Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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