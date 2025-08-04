Из оккупации спасли еще одного украинского ребенка
Понедельник, 4 августа 2025, 23:36
Еще одного украинского ребенка удалось эвакуировать с временно оккупированной территории.
Источник: операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная
Прямая речь: "13-летняя девочка вместе с мамой жила в оккупации с первых месяцев полномасштабного вторжения. Она мечтала выбраться и поехать к бабушке и дедушке на подконтрольной территории Украины, с которыми все это время поддерживала связь.
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Мама также хотела уехать, но долгое время не решалась из-за опасности пути. В конце концов семья решила, что девочка поедет первой.
Детали: Как пишет Заривная, теперь девочка уже с бабушкой и дедушкой на подконтрольной Украине территории.