Из оккупации спасли еще одного украинского ребенка

Еще одного украинского ребенка удалось эвакуировать с временно оккупированной территории.

Источник: операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная

Прямая речь: "13-летняя девочка вместе с мамой жила в оккупации с первых месяцев полномасштабного вторжения. Она мечтала выбраться и поехать к бабушке и дедушке на подконтрольной территории Украины, с которыми все это время поддерживала связь.

Реклама:

Мама также хотела уехать, но долгое время не решалась из-за опасности пути. В конце концов семья решила, что девочка поедет первой.

Детали: Как пишет Заривная, теперь девочка уже с бабушкой и дедушкой на подконтрольной Украине территории.