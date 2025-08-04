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Из оккупации спасли еще одного украинского ребенка

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 августа 2025, 23:36
Из оккупации спасли еще одного украинского ребенка
фото - getty images

Еще одного украинского ребенка удалось эвакуировать с временно оккупированной территории.

Источник: операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная

Прямая речь: "13-летняя девочка вместе с мамой жила в оккупации с первых месяцев полномасштабного вторжения. Она мечтала выбраться и поехать к бабушке и дедушке на подконтрольной территории Украины, с которыми все это время поддерживала связь.

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Мама также хотела уехать, но долгое время не решалась из-за опасности пути. В конце концов семья решила, что девочка поедет первой.

Детали: Как пишет Заривная, теперь девочка уже с бабушкой и дедушкой на подконтрольной Украине территории.

оккупациядети
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