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Румыния усиливает безопасность на оборонных предприятиях после инцидента на оружейном заводе

Иван ДьяконовВторник, 5 августа 2025, 01:05
Румыния усиливает безопасность на оборонных предприятиях после инцидента на оружейном заводе
Фото: Facebook/Radu Miruţă

Министр экономики Румынии Раду Мируца объявил об усилении мер безопасности на объектах военной инфраструктуры после инцидента на Куджирском механическом заводе в минувшие выходные.

Источник: Мируца на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Мируца сообщил, что издал приказ, который возвращает обязательное получение разрешения Минэкономики и проверку службы безопасности для попадания на территорию оружейных заводов и складов.

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Это требование было отменено в январе 2025 года, уточнил он.

Также министр экономики Румынии распорядился срочно обновить все планы безопасности объектов оборонной инфраструктуры, складских помещений и производственных зон.

"Если еще есть какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить увольнения", – добавил Мируца.

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Предыстория:

  • В ночь на 2 августа вспыхнул пожар в цехе на Куджирском механическом оружейном заводе. Полиция открыла уголовное дело по факту взрыва, который привел к пожару, а власти не исключают диверсию.
  • Недавно чешская разведка в своем отчете за 2024 год заявила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.

Румыния
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