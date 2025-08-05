Румыния усиливает безопасность на оборонных предприятиях после инцидента на оружейном заводе
Министр экономики Румынии Раду Мируца объявил об усилении мер безопасности на объектах военной инфраструктуры после инцидента на Куджирском механическом заводе в минувшие выходные.
Источник: Мируца на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда"
Детали: Мируца сообщил, что издал приказ, который возвращает обязательное получение разрешения Минэкономики и проверку службы безопасности для попадания на территорию оружейных заводов и складов.
Это требование было отменено в январе 2025 года, уточнил он.
Также министр экономики Румынии распорядился срочно обновить все планы безопасности объектов оборонной инфраструктуры, складских помещений и производственных зон.
"Если еще есть какой-то директор (надеюсь, что нет), который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможности и самому попросить увольнения", – добавил Мируца.
Предыстория:
- В ночь на 2 августа вспыхнул пожар в цехе на Куджирском механическом оружейном заводе. Полиция открыла уголовное дело по факту взрыва, который привел к пожару, а власти не исключают диверсию.
- Недавно чешская разведка в своем отчете за 2024 год заявила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.