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В "Дії" временно не работают две услуги для водителей

Иван ДьяконовВторник, 5 августа 2025, 03:13
В Дії временно не работают две услуги для водителей
Фото: Минцифры

В приложении "Дія" временно не работают услуги по замене технического паспорта и перерегистрации транспортного средства. Команда сервиса совместно с Министерством внутренних дел работают над устранением проблемы.

Источник: пресс-служба "Дії"

Дословно: "Водители и водительницы, замена техпаспорта и перерегистрация транспортного средства через приложение "Дія" временно не работают.

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Команда "Дії" вместе с коллегами из главного сервисного центра МВД работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу двух услуг".

Детали: В то же время в пресс-службе отметили, что сервисы по замене или восстановлению водительского удостоверения, а также назначению или отмене надлежащего пользователя транспортного средства продолжают работать.

"Будем держать вас в курсе. Как только все заработает – сообщим вам первыми в наших соцсетях", – добавили в пресс-службе.

Дія
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