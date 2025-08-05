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Германия перебросила в Польшу пять истребителей Eurofighter накануне учений "Запад-2025"

Иван ДьяконовВторник, 5 августа 2025, 04:22
Германия перебросила в Польшу пять истребителей Eurofighter накануне учений Запад-2025
Фото: Getty Images

За четыре недели до начала совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025" Германия направила в Польшу пять истребителей Eurofighter.

Источник: Bild

Детали: Как сообщает BILD, развертывание самолетов запланировано на вторник, 5 августа. Переброска истребителей состоялась накануне российско-белорусских учений "Запад-2025", которые стартуют в сентябре на территории Беларуси.

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"Это развертывание является четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства", – пояснила пресс-секретарь ВВС Германии в комментарии BILD.

Дословно: "Вместе с истребителями в Польшу прибыли около 150 немецких военнослужащих, в частности из эскадрильи Boelcke, а также подразделения поддержки и полка охраны. С 21 июля они выполняют функции так называемой "Тревожной роты" - подразделения, способного оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства".

Детали: Развернутые Eurofighter дополнят защиту воздушного пространства над Жешувом на юго-востоке Польши, которую до этого обеспечивали две немецкие зенитные установки системы противовоздушной обороны Patriot.

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ГерманияПольша
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