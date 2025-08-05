В результате удара российского FPV-дрона ранены двое жителей Запорожского района – ОВА
Вторник, 5 августа 2025, 05:40
В результате атаки российского ударного дрона типа FPV на село Беленькое в Запорожском районе пострадали двое мирных жителей.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Прямая речь: "Российский fpv-дрон ударил по Беленькому. Ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина".
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Детали: По словам Федорова, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.