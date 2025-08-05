Рязанский НПЗ в России потерял половину мощностей после атаки украинских дронов – СМИ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской государственной компании "Роснефть", со 2 августа работает только на 48% своей обычной мощности после атаки украинских беспилотников.

Источник: Reuters со ссылкой на три источника в нефтеперерабатывающей отрасли

Детали: По информации источников, в результате атаки беспилотника, Рязанский НПЗ остановил две основные установки первичной переработки нефти – CDU-3 (8 600 тонн в сутки) и CDU-4 (11 400 тонн в сутки).

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Сейчас завод функционирует только на установке CDU-6, способной обрабатывать 23 200 тонн нефти в сутки – около 48% от полной мощности предприятия.

Дословно: "По данным отраслевых источников, в прошлом году завод переработал 13,1 млн тонн нефти; произвел 2,3 млн тонн автомобильных бензинов; 3,4 млн тонн дизельного топлива; 4,2 млн тонн мазута и 1 млн тонн реактивного топлива".

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