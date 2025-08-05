ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов
Вторник, 5 августа 2025, 07:32
Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали еще 1 120 российских оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 058 260 (+1 120) человек,
- танков – 11 071 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 091 (+12) ед.,
- артиллерийских систем – 31 081 (+28) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169) ед.,
- крылатых ракет – 3 555 (+2) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93) ед.
Данные уточняются.