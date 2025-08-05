ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов

Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали еще 1 120 российских оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 058 260 (+1 120) человек,

танков – 11 071 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 23 091 (+12) ед.,

артиллерийских систем – 31 081 (+28) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169) ед.,

крылатых ракет – 3 555 (+2) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93) ед.

Данные уточняются.