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ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов

Ирина БалачукВторник, 5 августа 2025, 07:32
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали еще 1 120 российских оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 058 260 (+1 120) человек,
  • танков – 11 071 (+2) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 091 (+12) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 081 (+28) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169) ед.,
  • крылатых ракет – 3 555 (+2) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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