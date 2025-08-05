Оккупанты совершили 45 атак на Покровском направлении – Генштаб

На фронте за минувшие сутки враг больше всего атаковал на Покровском направлении, где защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 18 атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 417 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера состоялось девять вражеских атак. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая.

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На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил девять попыток продвижения вперед в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Две вражеские атаки отбили украинские воины в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Романовки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Воскресенка, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону украинских защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили одну попытку наступления на позиции Сил обороны в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.