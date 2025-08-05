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Россияне ударили по ж/д инфраструктуре в Лозовой: погиб железнодорожник, еще 4 – ранены

Ирина БалачукВторник, 5 августа 2025, 08:40
Россияне ударили по ж/д инфраструктуре в Лозовой: погиб железнодорожник, еще 4 – ранены
Фото ГСЧС

Один работник железной дороги погиб и еще четверо получили ранения в результате российского удара по городу Лозовая ночью 5 августа.

Источник: УкрзализныцяХарьковская областная прокуратура и ГСЧС в Telegram

Дословно УЗ: "Российские террористы нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой. В результате вражеской атаки были повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

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Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения".

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Отмечается, что большинство людей успели пройти в укрытие.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. 

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В связи с обстрелом поезд №66/65 – 166/165 Умань – Черкассы – Харьков сейчас едет объездным маршрутом.

"То же самое ожидает другие поезда краматорского направления – объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/в Лозовую до поездов в Панютино будут доставлять автобусы", – сообщили в Укрзализныце.

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Дополнено: Харьковская областная прокуратура уточнила, что захватчики атаковали Лозовую ориентировочно с 2:30 до 3:00.

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

"Враг применил более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2". Повреждены железнодорожная инфраструктура, жилые дома, энергетический объект. В городе вспыхнули пожары", – говорится в сообщении.

 
ФОТО ГСЧС

Среди 10 пострадавших – 13-летняя девочка и 14-летний мальчик.

 
ФОТО ГСЧС

В ГСЧС добавили, что под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры.

 
ФОТО ГСЧС

"Произошли разрушения зданий и было 6 очагов пожаров. Горели административные, производственные, складские и другие здания, а также крыша вокзала", – сообщили в ГСЧС.

 
ФОТО ГСЧС

Предыстория:

УкрзализныцяХарьковская областьжертвы
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