Минобороны тестирует новый маскировочный узор ММ-25: объявлена закупка пробной партии

Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25, который будут использовать для изготовления предметов вещевого имущества.

Источник: Минобороны, ВВС, бывшая советница министра обороны Дана Яровая

Детали: Сообщается, что решение приняли еще в июне 2025 года по запросу Главнокомандующего ВСУ и после многочисленных обращений от военнослужащих.

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Речь идет не о замене действующего рисунка ММ-14 ("пикселя"), а о введении дополнительного варианта - подобно уже разрешенным "оливы", "койота" или ММ-16Ф. Отмечается, что новый узор должен улучшить маскировку в отдельных условиях и отвечать потребностям военных, которые уже используют подобные паттерны, в частности за свой счет.

Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМО) утвердило обновленную техническую спецификацию A01XJ.29979-539:2025 (02) "Ткани хлопчатобумажные и смешанные", дополнив ее новым маскировочным рисунком ММ-25. По словам ведомства, в ЦУРМЗ уже поступило более десяти обращений от производителей, которые заинтересованы в ознакомлении с узором и его цветовой палитрой.

"Наша задача - обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально обеспечивать армию необходимым вещевым имуществом", - отметил начальник ЦУРМО подполковник Максим Кайола.

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Закупочное агентство МОУ "ДОТ" уже объявило тендеры на первые пробные партии изделий из ММ-25. В 2025 году планируют закупить по 20 тысяч единиц продукции с новым камуфляжем для оценки производственных мощностей и постепенной интеграции паттерна в вещевое обеспечение ВСУ.

Прямая речь директора программы вещевого имущества ДОТ Никиты Чичкана: "Мы понимаем, что новые требования к вещевому обеспечению - это вызов как для заказчика, так и для производителей. После получения запроса от военных мы инициировали закупки по пяти позициям, которые подпадают под эти обновленные стандарты. Наша цель - чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы".

Детали: В Минобороны ожидают, что появление нового паттерна даст больше вариантов для боевых подразделений и откроет возможности для тех производителей, которые уже работают с подобной технологией печати и пошива.

Сообщение о новом маскировочном рисунке под названием "ММ-25" появилось 29 июля на сайте Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны.

Как отмечает "Милитарный", ссылаясь на профильные ресурсы "Boroshno News" и First Division, ММ-25 фактически является копией всемирно известного Multicam.

Бывшая советник министра обороны Дана Яровая раскритиковала инициативу Минобороны. Она считает, что причина популярности Multicam не в узоре, а в качестве ткани.

Прямая речь Яровой: "Ребята носят Multicam не потому, что он красивее. И не потому, что он лучше "сливается" с рельефом. А потому что ткань другая: более легкая, воздухопроницаемая, выдерживает нагрузки, не гниет на теле после 48 часов в блиндаже.

И вот теперь МО предлагает не изменить ткань, а просто перерисовать рисунок. Потому что на изменении цвета - заработать проще, чем на инновациях".

Детали: Она также отметила, что производство ткани с таким рисунком значительно дороже, потому что Multicam - это 7 цветов против 5 у "пикселя". По ее словам, в Украине только один производитель имеет техническую возможность изготавливать подобную ткань, и на полную перенастройку производства может уйти до года.

В то же время председатель Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко в комментарии ВВС отметил, что за последние полтора года ряд подразделений, в частности ГУР, присылали запросы в Генштаб и Минобороны относительно официальной поставки формы с таким узором. Теперь, после решения Минобороны, они смогут получить необходимый комплект формы от государства.

Он также отметил, что различия между "пикселем" и ММ-25 не только во внешнем виде, но и в ткани, условиях использования, типах задач и даже идентификации на фронте:

"Для спецподразделений это и элемент защиты и элемент статусности, это я могу сказать поскольку сам являюсь бывшим военным. Типа: обычная сухопутка носит пиксель, а спецура носит мультикам. Такое есть на фронте. Это важный элемент для идентификации спецподразделений", - подчеркнул Гудименко.

Справочно: В 2014 году Министерство обороны объявило о переходе на новый камуфляжный рисунок - ММ-14 "пиксель". Он пришел на замену советскому "дубу" и был создан по образцу камуфляжей западных армий. С момента внедрения именно в "пиксель" начали изготавливать все образцы вещевого имущества, в том числе и военную форму.

В отличие от размытых пятен "дубка", новый рисунок состоял из пиксельных квадратиков в оттенках болотно-зеленого, серо-зеленого, темно-серого и светло-зеленого на бежево-песчаном фоне. Для ВМС разработали отдельную версию с темно-синими цветами.

ММ-14 создан для маскировки в условиях городской, лесной и степной местности. Его главная цель - "размывать" силуэт военного на разных дистанциях и затруднять обнаружение, в том числе через приборы ночного видения.

ММ-25 (расшифровывается как "рисунок маскировочный 2025 года") стилистически приближен к американскому узору Multicam. Этот камуфляж был разработан компанией Crye Precision в 2002 году по заказу вооруженных сил США. Он состоит из семи цветов и используется в различных типах местности, обеспечивая адаптивную маскировку.

Военные в Украине уже используют форму с подобным рисунком - часто закупая ее за свой счет из-за комфортности ткани и удобства в боевых условиях.