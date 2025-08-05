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Гражданские на двух машинах заблокировали авто Кременецкого РТЦК и потребовали отдать им военнообязанного

Алена МазуренкоВторник, 5 августа 2025, 10:10
Гражданские на двух машинах заблокировали авто Кременецкого РТЦК и потребовали отдать им военнообязанного
фото: Getty Images

Во время транспортировки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений несколько гражданских автомобилей заблокировали машину РТЦК с требованием отдать им мужчину. В конце концов автомобиль попал в ДТП, сейчас правоохранители изучают событие, чтобы дать ему правовую оценку.

Источник: Тернопольский областной ТЦК

Дословно: "04.08.2025 года, около 19:00 во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений, два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязательный, г.Ровно".

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Детали: Во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Сообщается, что старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля. В это время 6 гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать военнообязанного им.

В понедельник на 21:30 на месте происшествия работали представители Нацполиции и Военной службы правопорядка.

Военнослужащий Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанный - доставлены в органы здравоохранения.

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В настоящее время в полиции проводятся соответствующие мероприятия в отношении лиц, препятствовавших представителям Кременецкого РТЦК и СП. Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан.

В то же время статья 114-1 УКУ - "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий - до 15 лет лишения свободы.

ТЦКТернопольская областьДТП
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