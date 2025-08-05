СМИ: в ЕС готовят санкции против Китая из-за поддержки РФ в войне с Украиной

Евросоюз намерен добиться введения санкций против Китая за его поддержку России в развязанной ею войне против Украины.

Источник: неназванный дипломат ЕС рассказал журналистке Politico, "Европейская правда"

В ЕС решили пойти на такой шаг после июльской публикации агентства Reuters, которое выяснило, что Россия тайно получила китайские двигатели для беспилотников.

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Как отмечалось, двигатели были отправлены России через подставные компании под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

Этот репортаж вызвал тревогу в Брюсселе. Пятнадцать стран ЕС обратились к Пекину с вопросом об этих поставках, но Китай либо отрицал свою причастность, либо отказался отвечать.

"Отчет точен и показывает, что Китай усиливает свою роль как количественно, так и качественно. Справедливо сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе", – сказал дипломат.

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По его словам, ЕС знал о поставках китайских дронов в Россию еще до появления сообщений в прессе.

"После августа мы будем настаивать на введении санкций", – сказал дипломат.

Он добавил, что ЕС не должен недооценивать свое экономическое влияние: "Мы хотим диалога, но также и действий".

Китай ранее неоднократно вынужден был отрицать, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" по войне.

В то же время в США в прошлом году заявили, что Пекин фактически встал на российскую сторону в войне и непосредственно помогает военной машине России.