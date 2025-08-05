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Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: погибли два человека, есть раненые

Анастасия ПроцВторник, 5 августа 2025, 10:59
Россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: погибли два человека, есть раненые
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 5 августа российские войска нанесли ракетный удар по Песчанскому старостату Сумской громады, в результате чего погибли два человека, есть пострадавшие.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Сообщается, что россияне попали в местное сельскохозяйственное предприятие.

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Прямая речь: "Предварительно два человека погибли. Также есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь".

Детали: Отмечается, что на месте работают экстренные службы, продолжается поисково-спасательная операция. Продолжается поисково-спасательная операция.

Сумская областьракетный удар
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