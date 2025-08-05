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В США расследуют, как во времена Обамы действовали с данными о вмешательстве РФ в выборы

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 5 августа 2025, 11:17
В США расследуют, как во времена Обамы действовали с данными о вмешательстве РФ в выборы
Фото - getty images

В США инициировали расследование относительно того, как во времена администрации президента Барака Обамы действовали с разведданными о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Источник: The Hill, "Европейская правда"

Детали: Генпрокурор Пам Бонди распорядился, чтобы Минюст начал расследование относительно того, как чиновники администрации Обамы действовали с данными о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года. Пожелания относительно этого высказывал и лично Дональд Трамп.

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Руководительница разведки Тулси Габбард в последние недели рассекретила ряд документов относительно возможного российского вмешательства и увидела признаки "предательского сговора" со стороны должностных лиц администрации.

Габбард зацепилась за выводы разведки и двухпартийной группы в Сенате о том, что РФ во время кампании 2016 года отдавала предпочтение кандидату Трампу. Габбард предположила, что чиновники манипулировали разведданными, чтобы навредить Трампу.

Представитель Белого дома Гаррисон Филдс заявил, что после приведенной Габбард информации администрация "обязуется провести тщательное расследование", чтобы "предоставить американцам правду о том, насколько экс-чиновники правительства действовали с целью вредить администрации Трампа и подрывать волю американского народа в явной попытке подорвать нашу конституцию".

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В офисе Обамы отреагировали редким публичным заявлением и назвали историю отвлечением внимания на фоне того, что Трампа призывают раскрыть информацию о преследовании осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Джеймс Клэппер, который занимал должность Габбарда при администрации Обамы, назвал обвинения против себя ложными и безосновательными.

Напомним, документ, опубликованный в январе 2017-го, констатировал, что глава Кремля Владимир Путин распорядился провести кампанию, которая имела целью способствовать избранию Дональда Трампа президентом США.

Отчет тогда не подтверждал сговора кампании Трампа с Россией.

Трехлетнее расследование специального прокурора Джона Дарема, назначенного при первой администрации Трампа, выявило признаки политической предвзятости в отношении республиканского президента со стороны отдельных сотрудников ФБР, но не установило признаков "сговора", о котором заговорила Габбард.

ТрампСШАРосcия
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