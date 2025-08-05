Посол США при НАТО анонсировал "серию объявлений" о новых пакетах оружия для Украины от других стран

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото со страницы политика в сети Х

В скором времени появятся новые сообщения о подготовке пакетов военной помощи Украине от других стран по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Свое заявление Уитакер сделал после того, как стало известно, что в рамках инициативы PURL Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

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"Голландцы – лишь первые из многих. В ближайшее время вы увидите целую серию объявлений", – отметил посол.

Он прогнозирует, что "все будет происходить очень быстро, точно в ближайшие недели, а некоторые даже раньше".

"Мы действуем так быстро, как только можем", – добавил Уитакер.

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