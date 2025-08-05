Посол США при НАТО анонсировал "серию объявлений" о новых пакетах оружия для Украины от других стран
В скором времени появятся новые сообщения о подготовке пакетов военной помощи Украине от других стран по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Свое заявление Уитакер сделал после того, как стало известно, что в рамках инициативы PURL Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.
"Голландцы – лишь первые из многих. В ближайшее время вы увидите целую серию объявлений", – отметил посол.
Он прогнозирует, что "все будет происходить очень быстро, точно в ближайшие недели, а некоторые даже раньше".
"Мы действуем так быстро, как только можем", – добавил Уитакер.
Предыстория:
- О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.
- 4 августа министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы партнеров.