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Посол США при НАТО анонсировал "серию объявлений" о новых пакетах оружия для Украины от других стран

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 5 августа 2025, 12:08
Посол США при НАТО анонсировал серию объявлений о новых пакетах оружия для Украины от других стран
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото со страницы политика в сети Х

В скором времени появятся новые сообщения о подготовке пакетов военной помощи Украине от других стран по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Свое заявление Уитакер сделал после того, как стало известно, что в рамках инициативы PURL Нидерланды подготовили пакет помощи Украине, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

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"Голландцы – лишь первые из многих. В ближайшее время вы увидите целую серию объявлений", – отметил посол.

Он прогнозирует, что "все будет происходить очень быстро, точно в ближайшие недели, а некоторые даже раньше".

"Мы действуем так быстро, как только можем", – добавил Уитакер.

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Предыстория:

  • О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.
  • 4 августа министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы партнеров.

НАТОСШАпомощь Украине
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