Увеличилось количество погибших от удара РФ по Новоплатоновке: скончалась 85-летняя женщина

До 7 человек возросло число погибших в результате вражеской атаки по селу Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области, которая произошла 29 июля.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что утром 5 августа в больнице скончалась 85-летняя женщина, получившая ранения в результате российского удара.

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