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Увеличилось количество погибших от удара РФ по Новоплатоновке: скончалась 85-летняя женщина

Валентина РоманенкоВторник, 5 августа 2025, 12:46
Увеличилось количество погибших от удара РФ по Новоплатоновке: скончалась 85-летняя женщина
Удар РФ по Новоплатоновке 29 июля. Фото прокуратуры

До 7 человек возросло число погибших в результате вражеской атаки по селу Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области, которая произошла 29 июля.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что утром 5 августа в больнице скончалась 85-летняя женщина, получившая ранения в результате российского удара.

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Предыстория:

  • 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района.
  • В результате вражеской атаки загорелся местный магазин, где выдавали гуманитарную помощь гражданским лицам. На месте погибли пять человек, еще четверо получили ранения.
  • 30 июля в больнице скончался 71-летний мужчина, получивший множественные ранения в результате вражеского обстрела села Новоплатоновка.

Харьковская областьвойнавоенные преступленияРосcия
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