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Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы в Молдове: получала деньги от РФ

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 5 августа 2025, 13:08
Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы в Молдове: получала деньги от РФ
Гуцул с Путиным. Фото Кремля

В Молдове суд приговорил главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8

Детали: Решение было вынесено 5 августа судом Буюканского района Кишинева.

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Кроме Гуцул, бывшая секретарь центрального офиса партии Светлана Попан проведет за решеткой 6 лет.

Ни Гуцул, ни Попан не прокомментировали свои приговоры. Их вывели из зала суда под конвоем полиции.

"Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть вымысел", – заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.

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Он также объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.

Перед нынешним заседанием полиция образовала кордон перед зданием суда. На противоположной стороне улицы собрались сторонники Гуцул. На месте происшествия также устроили контрпротест.

Предыстория:

  • Евгению Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.
  • Прокуратура просила для башкана (высшее должностное лицо Гагаузии - ред.) девять лет лишения свободы.
  • В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.

МолдоваРосcиясуд
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