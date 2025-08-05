Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы в Молдове: получала деньги от РФ

В Молдове суд приговорил главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8

Детали: Решение было вынесено 5 августа судом Буюканского района Кишинева.

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Кроме Гуцул, бывшая секретарь центрального офиса партии Светлана Попан проведет за решеткой 6 лет.

Ни Гуцул, ни Попан не прокомментировали свои приговоры. Их вывели из зала суда под конвоем полиции.

"Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть вымысел", – заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.

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Он также объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.

Перед нынешним заседанием полиция образовала кордон перед зданием суда. На противоположной стороне улицы собрались сторонники Гуцул. На месте происшествия также устроили контрпротест.

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