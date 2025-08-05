Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы в Молдове: получала деньги от РФ
В Молдове суд приговорил главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TV8
Детали: Решение было вынесено 5 августа судом Буюканского района Кишинева.
Кроме Гуцул, бывшая секретарь центрального офиса партии Светлана Попан проведет за решеткой 6 лет.
Ни Гуцул, ни Попан не прокомментировали свои приговоры. Их вывели из зала суда под конвоем полиции.
"Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть вымысел", – заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.
Он также объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.
Перед нынешним заседанием полиция образовала кордон перед зданием суда. На противоположной стороне улицы собрались сторонники Гуцул. На месте происшествия также устроили контрпротест.
Предыстория:
- Евгению Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.
- Прокуратура просила для башкана (высшее должностное лицо Гагаузии - ред.) девять лет лишения свободы.
- В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.