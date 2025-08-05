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Почти по всей Украине прогнозируют кратковременные дожди и грозы

Ирина БалачукВторник, 5 августа 2025, 13:08
Почти по всей Украине прогнозируют кратковременные дожди и грозы
Фото иллюстративное с pixabay.com

В среду и четверг почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, в пятницу осадков не прогнозируют.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "6 августа в западных, Винницкой и Житомирской, днем и в большинстве северных и центральных областей кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 23°, днем в западных областях 18-23°, в северных и Винницкой областях 24-29°, на остальной территории 30-34°, в южной части местами сильная жара 35-37°".

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Детали: В столице в среду кратковременный дождь, ночью 17-19°, днем 26-28°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

7 августа ночью в северных и центральных, днем в Сумской, восточных и юго-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°, днем 22-27°, на юге и юго-востоке страны ночью 16-21°, днем 28-33°.

В Киеве в четверг ночью местами кратковременный дождь, 12-14°, днем без осадков, 24-26°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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8 августа по всей стране без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, на Закарпатье до 30°, на юге и юго-востоке страны ночью 16-21°, днем 28-33°.

В столице в пятницу без осадков, ночью 14-16°, днем 25-27°, ветер западный, 3-8 м/с.

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