ГБР: За последние 8 месяцев из СОЧ на службу вернулись более 29 тысяч бойцов

За 8 месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу тех, кто впервые самовольно оставил часть (СОЧ), в Вооруженные силы вернулись более 29 тысяч украинских военнослужащих.

Источник: директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: По его словам, механизм начал действовать с 29 ноября 2024 года и позволил бойцам восстановить службу без затянутых процедур и с сохранением всех видов обеспечения.

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Прямая речь: "Этот механизм предоставляет шанс тем, кто совершил СЗЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения".

Детали: Также по решению суда такие военнослужащие также могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Чиновник напомнил, что соответствующий механизм разработали ГБР совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом генпрокурора.

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Предыстория:

1 марта завершился срок быстрого возвращения на службу военных, самовольно оставивших воинскую часть или место службы.

В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, по данным ГБР, на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки вместе с Генштабом ВСУ и Министерством обороны наработали законопроект, который предусматривает, что военная служба во время СОЧ или дезертирства не будет приостанавливаться

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