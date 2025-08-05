Вечер Малевича с УП: приглашаем участников Клуба УП на эксклюзивное мероприятие

3 сентября в Доме кино в Киеве состоится вечер Малевича с УП для участников Клуба. Это – совместное мероприятие с командой фильма "Малевич".

На мероприятии вы не только сможете одними из первых увидеть киноленту "Малевич", но и послушать интересную лекцию художника, пообщаться с командой и актерами.

Сама лента – о калейдоскопе событий из жизни самого известного киевлянина в мире, всемирно признанного, харизматичного украинского художника Казимира Малевича, который в одиночку борется с советской властью за право создавать "свободное" искусство.

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Продюсеры фильма – Мария Каэль, Дарья Онищенко и Анна Паленчук. А в главной роли – Виталий Ажнов.

А вот такой будет программа вечера Малевича с УП:

17:00 – сбор гостей;

17:30 – лекция о Казимире Малевиче;

18:00 – показ фильма;

19:30 – беседа с командой и актерами фильма; аукцион;

20:30 – фуршет.

Чтобы попасть на мероприятие, вам нужно быть участником Клуба УП или оформить подписку на него.

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После этого необходимо зарегистрироваться на ивент в форме.

Участникам сообщества доступны все преимущества членства в Клубе УП: