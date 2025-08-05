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Вечер Малевича с УП: приглашаем участников Клуба УП на эксклюзивное мероприятие

Украинская правда, Ирина БалачукВторник, 5 августа 2025, 13:32
Вечер Малевича с УП: приглашаем участников Клуба УП на эксклюзивное мероприятие
Инфографика УП

3 сентября в Доме кино в Киеве состоится вечер Малевича с УП для участников Клуба. Это – совместное мероприятие с командой фильма "Малевич".

На мероприятии вы не только сможете одними из первых увидеть киноленту "Малевич", но и послушать интересную лекцию художника, пообщаться с командой и актерами.

Сама лента – о калейдоскопе событий из жизни самого известного киевлянина в мире, всемирно признанного, харизматичного украинского художника Казимира Малевича, который в одиночку борется с советской властью за право создавать "свободное" искусство.

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Продюсеры фильма – Мария Каэль, Дарья Онищенко и Анна Паленчук. А в главной роли – Виталий Ажнов.

А вот такой будет программа вечера Малевича с УП:

  • 17:00 – сбор гостей;
  • 17:30 – лекция о Казимире Малевиче;
  • 18:00 – показ фильма;
  • 19:30 – беседа с командой и актерами фильма; аукцион;
  • 20:30 – фуршет.

Чтобы попасть на мероприятие, вам нужно быть участником Клуба УП или оформить подписку на него.

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После этого необходимо зарегистрироваться на ивент в форме.

Участникам сообщества доступны все преимущества членства в Клубе УП:

  • мерч УП;
  • еженедельные письма от редакторов и обзоры самых интересных текстов;
  • возможность напрямую общаться с командой "Украинской правды" и предлагать нам темы для материалов;
  • шанс побывать за кулисами наших YouTube-проектов;
  • приглашения на эксклюзивные события.

культура
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