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Разведка Британии считает, что РФ потеряла в войне с Украиной 1 050 000 человек погибшими и ранеными

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоВторник, 5 августа 2025, 13:37
Разведка Британии считает, что РФ потеряла в войне с Украиной 1 050 000 человек погибшими и ранеными
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании оценила потери России в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: анализ разведчиков от 5 августа, "Европейская правда"

Детали: Разведка Британии заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла примерно 1,05 млн человек погибшими и ранеными.

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За 2025 год, указывают разведчики, в неспровоцированной войне против Украины погибли 260 тысяч российских военных.

В анализе отметили, что с марта 2025 года ежемесячно количество российских потерь уменьшалось, а среднесуточный показатель в июле был самым низким с апреля 2024 года.

Разведчики отметили, что умеренное уменьшение ежемесячных потерь России произошло одновременно с продолжением российских атак на всем фронте с высокой интенсивностью.

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Из графика, который опубликовала разведка Британии, видно, что после резкого спада в первой половине 2023 года, годовые показатели потерь начали постепенно расти в 2024 и 2025 годах.

В июле 2025 года средние суточные потери составили 1072 человека, что является самым низким показателем с апреля 2024 года, однако все еще высоким.

11 июля разведка Британии проанализировала потери российской армии в войне против Украины за 2025 год. Разведчики писали, что

РФ могла потерять примерно 236 тысяч военных погибшими и ранеными в российско-украинской войне только за 2025 год.

В июле глава военной полиции Эстонии заявил, что человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери в советско-финской войне.

Великобританияразведкароссийско-украинская война
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