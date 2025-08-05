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Кремль раскритиковал потенциальное увеличение Трампом пошлин для Индии

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 5 августа 2025, 13:51
Кремль раскритиковал потенциальное увеличение Трампом пошлин для Индии
Дмитрий Песков. Фото ТАСС

Россия обвинила Соединенные Штаты в торговом давлении на Индию после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении повысить пошлины для страны.

Источник: пресс-секретарь главы Кремля Дмитрия Пескова, которого цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками заставить страны разорвать торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными".

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Детали: По словам Пескова, в России считают, что "суверенные страны должны иметь и имеют право самостоятельно выбирать своих торговых партнеров, партнеров для торгового и экономического сотрудничества, а также самостоятельно выбирать формы торгового и экономического сотрудничества, которые соответствуют интересам конкретной страны".

Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.

РосcияИндияТрампСША
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