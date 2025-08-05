Из-за российской атаки FPV-дроном на Запорожскую область погибли двое мужчин

5 июля армия РФ ударила по Степногорской громаде Запорожской области, в результате чего погибли двое мужчин 59 и 53 лет.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По его словам, российские войска сбросили FPV-дрон на частный дом. В момент удара рядом находились двое местных жителей - 59 и 53 лет. Оба погибли на месте.

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Напомним: