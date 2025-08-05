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Из-за российской атаки FPV-дроном на Запорожскую область погибли двое мужчин

Анастасия ПроцВторник, 5 августа 2025, 14:02
Из-за российской атаки FPV-дроном на Запорожскую область погибли двое мужчин
Иллюстративное фото: Getty Images

5 июля армия РФ ударила по Степногорской громаде Запорожской области, в результате чего погибли двое мужчин 59 и 53 лет.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По его словам, российские войска сбросили FPV-дрон на частный дом. В момент удара рядом находились двое местных жителей - 59 и 53 лет. Оба погибли на месте.

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Напомним:

  • Российская армия начала наступать в районе Каменского Запорожской области в середине июня 2025 года. Это наступление необходимо россиянам, чтобы отодвинуть Силы обороны подальше от оккупированной Васильевки, где потенциально, из-за наличия застройки и подвалов, можно удерживать личный состав, а также – в будущем приблизиться к Запорожью.
  • Как рассказывают УП собеседники среди военных на Запорожском направлении, наступление россиян на Каменском и выход в Запорожскую область со стороны Донецкой области – район села Темировка – является признаком развертывания летнего наступления россиян на Запорожском направлении.
  • Мониторинговый проект DeepState 31 июля сообщил, что российские войска оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области. По данным источников УП среди военных на направлении Запорожья, россиян уже фиксировали в следующем селе – Степногорске.
  • Силы обороны юга отрицают информацию об оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками.

Запорожская областьжертвыбеспилотники
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