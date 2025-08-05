Спецназ полиции задержал мужчину, который угрожал гранатой военным ТЦК в Черкассах

В Черкассах полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.

Источник: полиция Черкасской области

Детали: 49-летнего жителя Черкасс задержали силами спецназа КОРД и роты полиции особого назначения с применением спецсредств. В результате происшествия никто не пострадал.

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Правоохранители отмечают, что благодаря четким и профессиональным действиям полицейских, а также сотрудников СБУ в Черкасской области удалось предотвратить угрозу взрыва. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

У него изъяли три гранаты с подрывателями и пистолет.

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Опасные боеприпасы взрывотехники полиции осмотрели и передали в Черкасский НДЭКЦ МВД. Сейчас полицейские устанавливают происхождение взрывоопасных предметов и оружия.

Следователями полиции и СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ряду статей: ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 5 августа в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать взрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. В городе немедленно ввели специальную полицейскую операцию.

По адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа, спецназовцы роты полиции особого назначения и КОРД, специалисты-криминалисты следственного управления и Черкасского райуправления, взрывотехники областной полиции. Полицейские начали вести с ним переговоры.